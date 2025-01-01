Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 39
Folge 39: Die missbrauchten Schwestern

22 Min.Ab 12

Simone Hollwiek befürchtet, dass ihre Schwester Katharina Opfer eines Gewaltverbrechens wurde, weil sie seit vier Tagen verschwunden ist. Die Ermittler schleusen sich in die Nacht-Bar ein, in der Katharina zuletzt gearbeitet hat. Die Spur führt zu Martin Sprengel, einem Stammgast. Wie sich herausstellt hatte der Autohändler eine Affäre mit Katharina. Dann finden die Ermittler ein Beweis-Video, das Simone Hollwiek beim Diebstahl zeigt - plötzlich verschwindet auch sie spurlos ...

