Lenßen & Partner
Folge 40: Arbeitslos und abgezockt
22 Min.Ab 12
Rainer Hülsmann hat nach langer Arbeitslosigkeit eine Ich-AG gegründet: ein Designbüro für Küchen. Doch seine neue Existenz ist bedroht, sämtliche Küchenfabrikanten lehnen seine Entwürfe ab. Sie haben fast baugleiche Angebote vorliegen - jemand scheint die Küchenpläne des Mandanten zu stehlen. Wer will den Familienvater in den Ruin treiben? Katja Hansen und Tekin Kurtulus ertappen den Hausmeister Peter Först in Rainer Hülsmanns Büro ...
