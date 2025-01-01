Lenßen & Partner
Folge 51: Der gekaufte Tod
22 Min.Ab 12
Panisch kommt der Geschäftsmann Heinrich Bulanger zu Ingo Lenßen: Auf dem Weg zur Arbeit wurde auf den Sägewerksbesitzer geschossen - nur knapp verfehlt die Kugel seinen Kopf. Bei der Feier eines Millionendeals mit seinem Partner Martin Hähnert am Vorabend heuerte Heinrich Bulanger im angetrunkenen Zustand einen Auftragskiller an. Was als Spiel begann, wird am nächsten Morgen Wahrheit ...
