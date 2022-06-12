Lenßen & Partner
Folge 150: Tödliche Schatzsuche
22 Min.Folge vom 12.06.2022Ab 12
Eine Mandantin macht sich Sorgen um ihre Mutter. Sie glaubt, dass ihr jemand nach dem Leben trachtet. Tatsächlich verübt das Hausmädchen nur kurze Zeit später einen Giftanschlag auf die alte Dame. Die Detektive finden heraus, dass die Hausangestellte ein Doppelleben führt: Sie arbeitet als Stripperin in einer Table-Dance-Bar und hat ein Verhältnis mit dem Mann der Mandantin.
