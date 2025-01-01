Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die geheimnisvolle Opferliste

SAT.1Staffel 6Folge 171
Folge 171: Die geheimnisvolle Opferliste

21 Min.Ab 12

Ingo Lenßen kann in letzter Sekunde eine Vergewaltigung verhindern, doch dem Täter gelingt die Flucht. Das Opfer bittet den Rechtsanwalt um Hilfe. Sie glaubt, dass der Unbekannte sie weiterhin verfolgt. Tatsächlich schlägt der Täter wieder zu, aber etwas scheint nicht zu stimmen. Den Ermittlern wird bald klar: Bei den Überfällen geht es anscheinend nicht um Vergewaltigung, sondern um etwas ganz anderes ...

