Lenßen & Partner

Die verführerische Lolita

SAT.1Staffel 6Folge 176
Folge 176: Die verführerische Lolita

22 Min.Ab 12

Die Mandantin vermutet, dass ihr Gärtner ihre minderjährige Tochter verführt hat. Bei einem Besuch beim Frauenarzt kam heraus, dass die 16-Jährige keine Jungfrau mehr ist. Das Mädchen dementiert, dass der Gärtner dafür verantwortlich ist. Doch als die Ermittler im Gartenschuppen den Slip der Tochter entdecken, scheint die Sache klar zu sein ...

SAT.1
