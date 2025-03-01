Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Der Fluch des letzten Kaisers

NBCUniversalStaffel 1Folge 3vom 01.03.2025
Der Fluch des letzten Kaisers

Der Fluch des letzten KaisersJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 3: Der Fluch des letzten Kaisers

48 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12

Seine Freundschaft zu der schönen Chinesin Mai Ling führt Magnum regelmäßig nach Kauai. Als er mal wieder ein Wochenende bei ihr verbringt, bittet sie ihn um einen scheinbar harmlosen Gefallen - er soll auf eine Kiste mit einer wertvollen Vase aufpassen. Was er allerdings nicht weiß ist, dass diese Vase auch einen besonders religiösen Wert hat - und so steht kurze Zeit später ein chinesischer Tong-Krieger vor seiner Tür ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen