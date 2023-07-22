Die falsche EnkeltochterJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 15: Die falsche Enkeltochter
47 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 12
Thomas Magnum wird von seiner Bekannten Agatha Kimball, einer betagten und erblindeten Dame, um Hilfe gebeten. Vor Jahren hatte der Privatdetektiv Agatha und deren verwaiste Enkelin Amy nach einer langen Zeit der Trennung wieder zusammengeführt. Diesmal wird die alte Dame von einem Erpresser unter Druck gesetzt, der 25.000 Dollar für die Aushändigung von Informationen verlangt, die Amy schwer belasten könnten. Und Thomas soll die Geldübergabe abwickeln ...
