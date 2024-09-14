Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Bombengrüße aus Ulster

NBCUniversalStaffel 1Folge 5vom 14.09.2024
Bombengrüße aus Ulster

Magnum

Folge 5: Bombengrüße aus Ulster

47 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 12

Weil Robin Masters einige Gäste auf seinem Anwesen beherbergt, muss Magnum vorübergehend ausziehen. Zwar macht er den beiden attraktiven Stewardessen Mandy und Suzie nur allzu gern Platz, doch Brigadier General Alistair Ffolkes übt weit weniger Reiz auf den smarten Privatdetektiv aus. Vor Kurzem konnte er einige IRA-Terroristen gefangen nehmen und nun ist ein möglicher Racheakt der Verbrecher zu befürchten.

