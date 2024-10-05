Magnum
Folge 14: Stallwache
48 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
Adelaide Malone heuert Thomas Magnum an, um einen gewissen "Norman" zu beschützen, der gekidnappt werden soll. Der Privatdetektiv ist etwas überrascht, als er herausfindet, dass Norman ein preisgekröntes Pferd ist. Und auch seine Freunde überschütten Thomas mit Spott und Hohn, als sie hören, dass er ein Pferd beschützt. Aber dennoch helfen sie ihm, den Fall aufzuklären ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick