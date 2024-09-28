Von den Toten auferstandenJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 10: Von den Toten auferstanden
48 Min.Folge vom 28.09.2024Ab 12
Richter Caine ist für den Vorsitz des Obersten Gerichthofes nominiert worden. Doch seine Freude wird getrübt, als er ein Glückwunschtelegramm seiner Frau Diane erhält, die er seit 40 Jahren für tot hält. Und ein anonymer Erpresserbrief folgt sogleich. Privatdetektiv Magnum soll nun herausfinden, ob Diane wirklich noch lebt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick