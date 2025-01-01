Magnum
Folge 11: Grundstücksspekulanten
48 Min.Ab 12
Der King Kamehameha-Club hat massive Geldprobleme. Genau in diesem Moment erscheint ein Kahuna, der den Club - und alle, die ihn besuchen - mit einem Fluch belegt. Magnum ist mehr als skeptisch, doch dann häufen sich die Unglücksfälle: Ein Mann stirbt am Strand, die Küche brennt und Rick wird ernsthaft krank. Magnum versucht, den Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Gibt es nicht vielleicht doch eine logische Erklärung?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick