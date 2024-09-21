Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Abrechnung mit der Vergangenheit

NBCUniversalStaffel 1Folge 7vom 21.09.2024
Folge 7: Abrechnung mit der Vergangenheit

48 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Das jüdische Ehepaar Lena und Saul Greenburg hat sich nach dem Überleben des Holocaust auf Hawaii niedergelassen und ein kleines Hemdengeschäft eröffnet. Eines Tages erfährt Magnum, dass sie ihren Laden überraschend aufgegeben haben. Als er die beiden besuchen will, kommt er gerade noch rechtzeitig, um mit anzusehen, wie Saul mit einem Rettungswagen abtransportiert wird. Doch im Krankenhaus kommt er nie an ...

