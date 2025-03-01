Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? (2)Jetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 2: Wer braucht schon Schnee auf Hawaii? (2)
42 Min.Folge vom 01.03.2025Ab 12
Dan Cook, Magnums ehemaliger Freund und Kriegsgefährte, ist tot aufgefunden worden. Gestorben an einer Überdosis Kokain. Bei der Obduktion werden in Cooks Magen geplatzte Beutel gefunden, die mit dem Rauschgift gefüllt waren. Angeblich soll er als Drogenkurier unterwegs gewesen sein. Überzeugt davon, dass sein Freund unschuldig ist und ermordet wurde, versucht Magnum die Wahrheit herauszufinden ...
