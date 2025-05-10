Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Seemannsgrab

Staffel 3Folge 11vom 10.05.2025
Folge vom 10.05.2025

Die Kellnerin Bridget Archer bittet Magnum um Hilfe. Die Asche ihres toten Vaters soll über dem Arizona Memorial verstreut werden, doch die Navy verweigert dies. Miles Archer soll seinen Pflichten bei der Army nicht nachgekommen sein. Angeblich war er bei der Bombardierung von Pearl Harbor nicht auf seinem Posten und wurde somit unehrenhaft entlassen. Als Magnum der Sache nachgeht, entdeckt er, dass etwas ganz anderes hinter Miles Abwesenheit steckte ...

