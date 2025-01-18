Spur in die VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 18: Spur in die Vergangenheit
47 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Higgins bittet Magnum um einen brisanten Gefallen: Er soll die Vergangenheit eines hohen Politikers durchleuchten. Dabei findet der charmante Schnüffler Erstaunliches heraus: Der zukünftige Senator war einst Zeuge eines brutalen Kriegsverbrechens, nun erpresst er seit vierzig Jahren den Täter.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick