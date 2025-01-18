Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Spur in die Vergangenheit

NBCUniversalStaffel 3Folge 18vom 18.01.2025
Spur in die Vergangenheit

47 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12

Higgins bittet Magnum um einen brisanten Gefallen: Er soll die Vergangenheit eines hohen Politikers durchleuchten. Dabei findet der charmante Schnüffler Erstaunliches heraus: Der zukünftige Senator war einst Zeuge eines brutalen Kriegsverbrechens, nun erpresst er seit vierzig Jahren den Täter.

