Magnum
Folge 10: Ein Champion gibt nicht auf
47 Min.Ab 12
Die berühmte Tennisspielerin Carrie Reardon erhält seit einiger Zeit anonyme Morddrohungen. Carries Mutter vermutet, dass Ginger Grant - eine Konkurrentin ihrer Tochter - hinter dem Ganzen steckt. Und so wird kurzerhand Magnum als Leibwächter für Carrie engagiert. Doch ausgerechnet Ginger ist eine alte Freundin von ihm, und er macht sich damit nicht gerade beliebt ...
