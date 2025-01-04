Ärztin unter MordverdachtJetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 12: Ärztin unter Mordverdacht
47 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Karen Harmen, eine Chirurgin und frühere Armeekrankenschwester, steht unter dem Verdacht, drei Patienten ermordet zu haben. Obwohl alle Indizien gegen sie sprechen, ist Magnum von der Unschuld seiner Freundin überzeugt. Und tatsächlich: Seltsame Andeutungen des Reporters Eric Daniels auf mysteriöse Vorgänge im Krankenhaus machen Magnum hellhörig. Karen wurde offensichtlich das Opfer eines Komplotts ...
