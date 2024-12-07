Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Eine lebende Zeitbombe (1)

NBCUniversalStaffel 3Folge 1vom 07.12.2024
Eine lebende Zeitbombe (1)

Folge 1: Eine lebende Zeitbombe (1)

48 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Ein Kriegskamerad von Magnum und TC namens Nuzo kommt nach Hawaii. Er behauptet, dass ihn der russische Offizier Ivan, der sie während des Vietnam-Krieges gefangen hielt, ermorden will. Als Lt. MacReynolds bei einer Explosion ums Leben kommt, sind Magnum und TC überzeugt, dass Nuzo die Wahrheit sagt. Sie wissen jedoch nicht, dass TC während des Vietnam-Krieges von Ivan einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Er ist eine lebende Zeitbombe, die jederzeit aktiviert werden kann!

