NBCUniversalStaffel 3Folge 19vom 17.05.2025
Folge 19: Mein Freund Marcus

47 Min.Folge vom 17.05.2025Ab 12

Magnum freut sich für seinen Freund Marcus, als der in einem nagelneuen Sportwagen an ihm vorbeirauscht. Die Freude ist jedoch nur von kurzer Dauer: Kurze Zeit später treibt das Auto in der Brandung, und Marcus ist tot. Magnums Ermittlungen führen ihn nicht nur zu der Frage, wie der mittellose Marcus das teure Auto bezahlte, sondern konfrontieren ihn auch mit einer Verlobten des Verstorbenen, von deren Existenz er bislang keine Ahnung hatte ...

