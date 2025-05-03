Magnum
Folge 7: Ein Fall zum Träumen
47 Min.
Magnum traut seinen Augen nicht: Er wacht morgens auf und findet sich in den 30er Jahren wieder. Besonders seltsam ist, dass weder Higgins noch sein Freund Rick durch den unerklärlichen Zeitsprung verwirrt zu sein scheinen. Dennoch nimmt er einen neuen Auftrag an: Eine junge Frau bittet ihn, ihren Vater, der eines Mordes verdächtigt wird, zu entlasten. Ein kniffliger Fall beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
