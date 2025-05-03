Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Ein Fall zum Träumen

NBCUniversalStaffel 3Folge 7vom 03.05.2025
Ein Fall zum Träumen

Ein Fall zum Träumen

Magnum

Folge 7: Ein Fall zum Träumen

47 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12

Magnum traut seinen Augen nicht: Er wacht morgens auf und findet sich in den 30er Jahren wieder. Besonders seltsam ist, dass weder Higgins noch sein Freund Rick durch den unerklärlichen Zeitsprung verwirrt zu sein scheinen. Dennoch nimmt er einen neuen Auftrag an: Eine junge Frau bittet ihn, ihren Vater, der eines Mordes verdächtigt wird, zu entlasten. Ein kniffliger Fall beginnt ...

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

