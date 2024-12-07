Zum Inhalt springenBarrierefrei
NBCUniversalStaffel 3Folge 2vom 07.12.2024
49 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12

Die ehemaligen Kriegskameraden wissen nicht, dass TC vom russischen Offizier Ivan während des Vietnam-Krieges einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Er ist eine lebende Zeitbombe, die durch die Einnahme einer Droge und das Aussprechen eines Kennwortes jederzeit aktiviert werden kann. Mit Hilfe von TC will Ivan nun den japanischen Kronprinzen "beseitigen". Nur Magnum könnte ihn stoppen, da er seinen Freund gut genug kennt, aber russische Agenten sind bereits hinter Magnum her ...

