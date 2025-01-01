Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 7Folge 22
Folge 22: Eine andere Welt

46 Min.Ab 12

Nach einer Schießerei liegt Magnum schwer verletzt im Koma. Auf dem Weg ins Jenseits trifft Magnums Geist seinen alten Freund Mac wieder, der erwirkt für ihn noch eine Gnadenfrist. Magnum nutzt die Zeit: Zuerst rettet er seiner Ex-Frau Michelle das Leben, dann befreit er den inhaftierten Rick. Schließlich arrangiert er, dass Higgins endlich seine Memoiren veröffentlichen kann. Bei so viel Hilfsbereitschaft gibt der Himmel Magnum noch eine Chance ...

