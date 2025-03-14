Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Gefährliche Liebschaften

SAT.1Staffel 1Folge 48
Gefährliche Liebschaften

Mein dunkles Geheimnis

Folge 48: Gefährliche Liebschaften

22 Min.Ab 12

Heidrun und ihr Ehemann Olaf sind seit 20 Jahren ein glückliches Paar. Doch als Heidrun den Installateur bei der Eröffnung eines Dessous-Ladens trifft, bezweifelt sie angesichts der attraktiven Besitzerin dessen "rein berufliche" Absichten. Damit wieder ein wenig Pepp ins Ehebett kommt, besorgt sich Heidrun als Überraschung sexy Wäsche und erwartet derart aufgehübscht und mit Prickelbrause ihren Gatten. Vergebens. Nun nagt die Eifersucht an Heidrun: Hat Olaf eine Affäre?

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
