Mein dunkles Geheimnis
Folge 82: Netz aus Lügen
23 Min.Ab 12
Putzfrau Julia (32) lernt den reichen Banker Sebastian (34) kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Doch sie verschweigt ihm, dass sie in einem Bordell arbeitet, denn Julia hat schon zu oft erlebt, dass sie dafür vorverurteilt wird. Stattdessen mimt sie die erfolgreiche Innenarchitektin. Als ausgerechnet Sebastians versnobte Mutter Clarissa (57) die falsche Architektin mit Bordellchefin Bärbel (52) zusammen sieht, droht Julias Glück mit Sebastian zu zerbrechen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick