Mein dunkles Geheimnis
Folge 109: Die Barkasse
23 Min.Ab 12
Julia erbt eine Hafenbarkasse. Doch das Erbe hat seine Tücken: Laut Testament darf Julia die Barkasse nicht verkaufen und für die dringend notwendige Reparatur fehlt ihr das Geld. Mutig nimmt Julia das Erbe an. Sie will, dass Barkassenkapitän Görgens und Azubi Florian ihre Arbeit behalten und hat sogar eine Idee, wie Geld für die Reparatur der Maschine verdient werden kann. Doch an Bord der Störtebeker geht es seltsam zu ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick