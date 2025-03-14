Mein dunkles Geheimnis
Folge 119: Das Feng Shui-Baby
23 Min.Ab 12
Lara und Heiko kommen von ihrem Urlaub zurück und entdecken in ihrem Ehebett einen fremden String-Tanga. Stammt er von Laras Freundin Anne, die einen Wohnungsschlüssel besitzt? Oder hat Annes Mann Thomas ihr Schlafzimmer heimlich für einen Seitensprung genutzt? Möglich ist ebenfalls, dass sich der frisch verliebte Hausmeister bei ihnen ein verstohlenes Schäferstündchen gegönnt hat. Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen legen Lara und Heiko einen Köder aus ...
