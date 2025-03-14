Mein dunkles Geheimnis
Folge 25: Naturfreunde
23 Min.Ab 12
Ein Schock für das Ehepaar Esmeralda (48) und Erwin (49) Waitschies: Sie müssen aus der gemeinsamen Wohnung raus und haben keine neue Bleibe. Der Makler hat eine Übergangslösung parat: Ein Campingwagen soll ihr für die nächsten Wochen Obdach gewähren. Das bescheidene Campingleben liegt ihr so gar nicht. Esmeralda will einfach nur weg! Ihr Mann Erwin scheint sich jedoch gut eingelebt zu haben. Dann sorgt ein Besuch des Maklers für Aufruhr auf dem Campingplatz.
