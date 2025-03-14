Mein dunkles Geheimnis
Folge 28: Brigitte Jonas
24 Min.Ab 12
Die tollpatschige Brigitte (32) hatte noch nie einen Freund. Um sich die Neckereien ihrer beiden Freundinnen Jenny und Eva zu ersparen, rutscht ihr eines Nachmittags eine Lüge raus und sie erfindet einfach einen Partner. Natürlich wollen die Mädels den neuen Mann kennenlernen. Brigittes Arbeitskollege Fritz übernimmt liebend gern diese Rolle. Doch gerade jetzt lernt sie den sexy Trainer Daniel (31) im Fitnessstudio kennen und Brigitte verguckt sich in den süßen Typen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick