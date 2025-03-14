Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 37
Folge 37: Liebe oder Prada

23 Min.Ab 12

Die 25-jährige Anne hat ihre Ausbildung zur Bürokauffrau mit Einsernoten bestanden, doch trotz des guten Abschlusses muss sie sich bislang mit Nebenjobs über Wasser halten. Jetzt hat Anne die Chance bekommen, endlich durchzustarten. Sie macht ein Praktikum bei der angesagtesten Modedesignerin des Landes, Belinda Jorges (51). Voller Euphorie will sie ihrem Freund Sebastian (31) von der einmaligen Chance berichten, aber Daheim wartet eine böse Überraschung auf sie.

