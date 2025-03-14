Mein dunkles Geheimnis
Folge 74: Ehrenwort
24 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Manuela (41) fällt im Spielwarenladen aus allen Wolken: Da schnappt ihr doch tatsächlich Reinhold (39) die letzte heißbegehrte Action-Figur vor der Nase weg! Und das obwohl sie sie eigentlich schon in Händen hielt. Alles Bitten und Betteln nützt nichts - der Versicherungsmakler bleibt hart. Dabei hat Manuela Sohnemann Paul (8) ihr Ehrenwort gegeben: Zum Geburtstag bekommt er eine Robi-Man-Figur. Manuela will ihr Kind um keinen Preis enttäuschen!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick