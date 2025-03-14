Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 90
22 Min.Ab 12

Als Annika ihren Eltern Christoph und Marie ihre neue Liebe Tobias vorstellt, ist Vater Christoph misstrauisch. Tobias behauptet, in der Computerbranche tätig zu sein, hat von Elektrotechnik aber nur wenig Ahnung. Offensichtlich lügt er! Um hinter den Grund zu kommen, beobachtet Christoph Tobias und bekommt mit, dass er in einer zwielichtigen Bar ein und aus geht. Christoph glaubt schnell, dass Tobias im Rotlichmilieu arbeitet. Um es zu beweisen, macht er heimlich Fotos ...

