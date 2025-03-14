Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Wunder von Feuchtlingen

SAT.1Staffel 4Folge 91
Folge 91: Das Wunder von Feuchtlingen

23 Min.Ab 12

Bürgermeister Stammberger will den Tourismus in seinem Dorf ankurbeln und damit nicht zuletzt auch seine Wiederwahl sichern. Um Presse, Schaulustige und Gäste in Scharen nach Feuchtlingen zu locken, fingiert er zusammen mit dem Glasermeister Rogalla eine Marienerscheinung. Pfarrer Meebold und die junge, attraktive Lehrerin Stefanie Schäfer bleiben skeptisch. Aber vielleicht gelingt es den Honoratioren ja doch, das gesamte Dorf an der Nase herumführen.

SAT.1
