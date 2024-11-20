Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

¡ Jetzt aber Andale Andale und ab ins "Hispano" !

Kabel Eins
Folge vom 20.11.2024
¡ Jetzt aber Andale Andale und ab ins "Hispano" !

¡ Jetzt aber Andale Andale und ab ins "Hispano" !Jetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.11.2024: ¡ Jetzt aber Andale Andale und ab ins "Hispano" !

44 Min.
Folge vom 20.11.2024
Ab 12

Ein spanisches Lokal ohne Spanier? Das klingt ungewöhnlich. Im "Hispano" kocht Michél "Micha" Gerichte aus dem Süden - und das als gebürtiger Chemnitzer. Seine Konkurrenz möchte er mit bestmöglicher Authentizität überzeugen. Ob ihm das gelingt? Bevor Micha das Lokal 2020 übernommen hat, war es schonmal bei Mein Lokal, Dein Lokal, damals noch unter der Führung von Jana. Hat sich seitdem viel im Lokal verändert?

