Südtirol-Feeling im Lokal "Floßlände" in Augsburg
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.11.2022: Südtirol-Feeling im Lokal "Floßlände" in Augsburg
Folge vom 15.11.2022
Tag zwei der Augsburger Runde führt an die Lech. Mit einer Spitzenlage und einer traumhaften Aussicht begrüßt heute Gastgeber Nerrick die Gäste. Mit dem frisch eröffneten kulinarischen Hot-Spot will er sich den Sieg holen. Serviert werden Südtiroler Schmankerl wie Wurst-, Speck- und Käse-Jausen, Kässpatzen, Schlutzkrapfen und vielen anderen Leckereien.