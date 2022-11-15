Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 15.11.2022
Folge vom 15.11.2022: Südtirol-Feeling im Lokal "Floßlände" in Augsburg

44 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12

Tag zwei der Augsburger Runde führt an die Lech. Mit einer Spitzenlage und einer traumhaften Aussicht begrüßt heute Gastgeber Nerrick die Gäste. Mit dem frisch eröffneten kulinarischen Hot-Spot will er sich den Sieg holen. Serviert werden Südtiroler Schmankerl wie Wurst-, Speck- und Käse-Jausen, Kässpatzen, Schlutzkrapfen und vielen anderen Leckereien.

