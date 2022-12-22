Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 22.12.2022
Folge vom 22.12.2022: Tschechische Küche im Schwarzwald im "Restaurant Springbrunnen"

44 Min.Folge vom 22.12.2022Ab 12

Chefkoch Martin möchte hoch hinaus. Am besten soll da bald ein Michelin Stern bei herauskommen. Das "Restaurant Springbrunnen", traumhaft umgeben von Apfelbäumen und Weinreben, liegt am westlichen Fuße des Schwarzwaldes in Oberkirch. Der gebürtige Tscheche lebte jahrelang auf Mallorca und seine weihnachtliche Speisekarte liest sich wie sein Lebenslauf. Es gibt festliche spanische, badische und tschechische Gerichte. Sein größter Gegner ist heute er selbst.

