300-jährige Tradition im Lokal "Braustüble Ustersbach"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.11.2022: 300-jährige Tradition im Lokal "Braustüble Ustersbach"
44 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12
Bayrische Schmankerl mit internationalem Touch bietet heute Carina an. Die eloquente Hotelfachfrau hat nicht lange gefackelt und kurz entschlossen das "Braustüble Ustersbach" übernommen. Mit ihrem Motto "Tradition trifft auf Moderne" will sie punkten und Profi Mike Süsser und die Mitstreiter:innen überzeugen.