Slow-Food im Lokal "Zur Börse"

Kabel EinsFolge vom 07.02.2025
Folge vom 07.02.2025: Slow-Food im Lokal "Zur Börse"

44 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12

Das Wochenfinale wird in Zwönitz im Familienbetrieb "Zur Börse" bei Alexander ausgetragen. Bereits in fünfter Generation aktiv, hat er sich regionale Landhausküche und Slow Food auf die Fahne geschrieben. Wie man mit der gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre und frischen Produkten die Gäste zufriedenstellen kann, weiß der erfahrene Gastronom. Ob er aber Mike Süsser und die Mitstreiter so begeistern kann, dass er den Wochensieg einfährt?

