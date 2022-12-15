Vereinsgastronomie mit Expertise im Lokal "Zum Adam"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 15.12.2022: Vereinsgastronomie mit Expertise im Lokal "Zum Adam"
44 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12
"Frisch, vital, anders" - so lautet der Slogan von Karsten, der das Lokal "Zum Adam" am Zwickauer Fußballplatz zusammen mit seiner Frau betreibt. Hier erwartet die neugierigen Mitstreiter kein klassisches Sportlerheim mit Bockwurst und Co., sondern eine kulinarische Reise - es gibt querbeet alles, was die beiden in ihrer beruflichen Laufbahn erlebt haben. Karstens Ziel ist klar: Er will heute den "Heimsieg" einfahren.