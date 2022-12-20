700qm im Lokal "Weber's Esszeit"?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 20.12.2022: 700qm im Lokal "Weber's Esszeit"?
44 Min.Folge vom 20.12.2022Ab 12
Küchenchef und Inhaber Christian hat sich mit dem "Weber's Esszeit" einen Traum erfüllt. Neben dem Schwarzwälder Freileichtmuseum in Gutach strömen nicht nur Touristen in das Lokal. Zwischen Kuckucksuhren und Bollenhüten kommen heimische Gerichte auf die Teller und das in weihnachtlicher Atmosphäre. Hat sich Christian gut auf seinen großen Tag vorbereitet und einige Asse im Ärmel?