Folge vom 07.11.2022: Minigolf und gemischte Küche im Lokal "Zum Golfer"
Auftakt in eine neue Woche in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. Den Start macht Gastgeber Marcel mit seinem Lokal "Zum Golfer" in Oberammergau. Marcel will die Konkurrenz mit deutsch-internationaler Küche und Mini-Golf-Anlage überzeugen. Ob der Jüngste in der Runde bei den erfahrenen Gastronomen glänzen kann?