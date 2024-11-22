Verdient das Essen von "Die Burg" einen Ritterschlag?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.11.2024: Verdient das Essen von "Die Burg" einen Ritterschlag?
44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Das Restaurant "Die Burg" ist diese Woche Schauplatz des Finales. Obwohl Drachen und Kerker hier eher weniger zu finden sind, überrascht Gastgeber Jörg mit seiner ganz persönlichen Note. Kann er sich mit seiner deutsch-italienischen Küche den Goldenen Teller erkämpfen? Denn von innen erinnert das Lokal eher an ein buntes Kuriositätenmuseum. Und wem das nicht genug ist, der kann sich von der Schnapsauswahl verzaubern lassen.