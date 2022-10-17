Natur pur im Ausflugslokal "Mutter Wehner"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 17.10.2022: Natur pur im Ausflugslokal "Mutter Wehner"
44 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12
Kulinarischer Auftakt in eine neue Woche im Ruhrgebiet. Den Start macht der heutige Gastgeber Marcin in Oer-Erkenschwick. Er will seine Gäste mit seinem 100 Jahre alten Lokal und Tradition überzeugen. Dabei setzt er auf regionale und frische Speisen mit besonderem Pfiff. Ob das bei der Konkurrenz und dem Profi Mike Süsser auch so pfiffig rüberkommen wird?