Folge vom 20.10.2022: Im "Gasthaus Stromberg" trifft Tradition auf Moderne
In Waltrop trifft Tradition auf Moderne. 2005 übernahm der gelernte Koch Stefan das "Gasthaus Stromberg". Nachdem er bereits in den verschiedensten großen Küchen der Welt unterwegs war und einen Stern erkocht hat, verschlug es ihn zurück in seine Heimat. Hier achtet Stefan besonders auf regionale Zutaten. Er will sich nicht auf eine konkrete Küchenrichtung festlegen und lässt sich in keine Schublade stecken. Kann er sich damit den Goldenen Teller und somit den Sieg sichern?