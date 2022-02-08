"Bella italia" ruft ins "L'onore" in Reutlingen!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 08.02.2022: "Bella italia" ruft ins "L'onore" in Reutlingen!
44 Min.Folge vom 08.02.2022Ab 6
Weiter geht es im stylischen "L'Onore" mitten in der Reutlinger City. Gastgeber Mentor begrüßt Mike Süsser in seinem italienischen, schicken Restaurant. Charmanter Service, frische Produkte und eine kreative Küche sollen den Profi und die anderen Gastronomen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Doch reicht das aus, um zu gewinnen?