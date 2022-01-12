Im Restaurant "Wald und Wiese" wird der Gast für Neues begeistertJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 12.01.2022: Im Restaurant "Wald und Wiese" wird der Gast für Neues begeistert
44 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 6
Dass man als Quereinsteiger auch ganz weit oben mitspielen kann, will Stefano mit seinem Vereinslokal "Wald & Wiese" in Offenbach am Main beweisen. Hessisch-deutsche Küche sowie hausgemachtes Eis im stilvollen Ambiente sollen die Konkurrenz vom Hocker hauen. Kann der schnieke Gastronom mit seinem Angebot auch das Eis unter den Kollegen brechen und sie zu hohen Punktzahlen animieren?