"Gaststätte am Michaelsberg", Cleebronn
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 16.03.2022: "Gaststätte am Michaelsberg", Cleebronn
44 Min.Folge vom 16.03.2022Ab 12
Ausgezeichnetes Essen im wahrsten Sinne des Wortes verspricht die "Gaststätte am Michaelsberg" in Cleebronn. Geschäftsführer Timo geht mit einem Ausflugslokal ins Rennen, das mit typisch schwäbischer Küche in der Vergangenheit mehrere Preise an Land ziehen konnte. Das soll nun auch bei Mike Süsser und der Konkurrenz Eindruck schinden. Ob Timo deren Ansprüchen gerecht werden und preisverdächtig abliefern kann?