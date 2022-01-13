Der Dschungel ruft ins "Onocubes"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 13.01.2022: Der Dschungel ruft ins "Onocubes"
44 Min. Ab 6
Asiatische Fusionsküche und ein außergewöhnliches Ambiente sollen Lingh zum Wochensieg verhelfen! Mit seinem Lokal "Onocubes" in Frankfurt, das nicht nur Dschungel-Flair, sondern auch Bowls bietet, wird bestmöglich um die Gunst der Mitstreiter gekocht. Wird der sympathische Gastronom den Geschmack der Konkurrenz treffen können?