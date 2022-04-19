Das "Streetgriller" bringt den Wilden Westen nach DeutschlandJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 19.04.2022: Das "Streetgriller" bringt den Wilden Westen nach Deutschland
44 Min.Folge vom 19.04.2022Ab 6
"Willkommen im Wilden Westen", heißt es bei Denis Luthhardt aus Duderstadt. Hier kommen nicht nur frische Burger, sondern auch viele andere amerikanische Speisen auf den Teller. Der heutige Gastgeber hat sein "Streetgriller" mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und sein Herzblut in das Lokal gesteckt. Wird er die Konkurrenz mit seinem Konzept überzeugen können?