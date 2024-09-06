Ungarische Gastfreundlichkeit im FuchshofJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 06.09.2024: Ungarische Gastfreundlichkeit im Fuchshof
44 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Wochenfinale mit internationaler Küche und ungarischer Gastfreundlichkeit: Mike Süsser besucht Gastgeber Peter in Ludwigsburg. Der Betriebsleiter möchte mit einem Mix aus moderner und traditioneller Gastronomie sowie gehobenem Service punkten. Ob sich der Spitzenkoch und die strengen Mitstreiter davon überzeugen lassen?